Guía básica para eliminar gente toxica

No importa donde vivas o a que te dediques siempre hay una persona que arremete contra el buen humor o contra tu paz.

En esta guía te ofrecemos una especie de recomendaciones para que mantengas todas esas personas a raya y que no te molesten (muy seguidos):

La sinceridad como arma: en un lugar de trabajo tomado como ejemplo, siempre hay roces y diferencias, esto fortalece la hipocresía o la doble moral entre las personas que no se llevan bien. Esto es completamente dañino para todos, la vida es mucho más sencilla si no tienes que medir exactamente cada palabra que dices, mantén siempre el respeto pero se lo mas sincero posible.

Conoce los diversos tipos de gente toxica: lastimosamente este tipo de seres los hay de dos maneras, aquellos temporales que se comportan inapropiadamente cuando algún suceso altera el pensamiento de respeto hacia los demás y certificados que son aquellos que son irrespetuosos o molestos aun cuando saben que son así.

Lo mejor es mantener a estos dos individuos lejos el mayor tiempo posible, pero los temporales a veces suelen ser buenas personas y ello hay que tenerlo en cuenta.

Mantente a raya: lo mejor es no bajar tu nivel de educación al nivel de estas personas, no caer en discusiones cerradas, no tomar los mismos comportamientos y mucho menos llegar a los golpes. Si debes tratar algo solo ignóralos o si la cosa se pone muy fuerte ve con sinceridad y encáralo, puede que así también esa persona tome distancia.

Mantente limpio: si tomamos el ejemplo de nuevo de una oficina como lugar de trabajo se pueden ver que: las personas toxicas suelen salpicar a los demás de ese tipo de conducta e ir transformando a aquellas personas a medida que pase el tiempo.

Lo mejor que se puede hacer es evitar esos salpicones llegando a casa con una conciencia limpia y depurar haciendo auto preguntas tipo: ¿hice lo correcto? ¿Estuvo bien lo que dije? ¿Fui sincero? ¿Mis valores están bien? Si las contestas adecuadamente tendrás mayor autoconocimiento y evitaras convertirte en uno de ellos.