Conoce a los 6 emprendedores que cambiaron al mundo con estupendas ideas

Por ahora los dividiremos 2 categorías:

Creadores de apps y páginas

Personaje caracterizado por ser visionario, inspirador y brillante por ser enfocado en el área de investigaciones y sector empresarial. Por haber seguido su intuición realizó importantes obras como: el lanzamiento del iPad y definir un rumbo en la tecnología por medio de Apple.

Estos dos personajes mediante una filosofía empresarial orientada hacia el mejoramiento del internet, crearon un motor de búsqueda llamado Google. Las cifras son sorprendentes pues se ha convertido a su vez en una organización.

Un emprendedor que revolucionó el hecho de comprar por internet, creando una página llamada “Amazon.com”. Especializada en el comercio electrónico, se ha ganado el valor que se merece por su enfoque duradero.

Fundadores de empresas físicas

Fundador de WalMart, la tienda minorista más grande de los Estados Unidos. Llevando al público, productos al menor precio posible iba obteniendo su éxito. Se ha convertido en un modelo de negocios sostenible.

Fundador de la aerolínea la más conocida de los Estado Unidos por ser increíblemente grande. Su proceso para llegar a cumplir sus objetivos dio comienzo con una meta en común con el personaje anterior “marcar la diferencia”. Logrando así entender, que aerolíneas pueden haber muchas pero las mejores algunas.

Creador de Grammer Bank. A pesar de que daba clases en la Universidad sobre una materia muy importante para él: economía. Su enseñanza nunca quedó ahí, aplicó sus teorías en la vida real enfocándose en un objetivo. Tal caso era brindar apoyo a personas para que salieran de la pobreza. Donó dólares, invirtió el dinero, fortaleció más sus “proyectos de emprendimiento” y continuaba viajando. Ganó un premio Nobel de la paz por su movimiento global.

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!