Cinco cosas que no sabías sobre el cuerpo humano

Hoy te mostraremos 5 cosas curiosas sobre el cuerpo humano.

El hipo

Típico sonido que las personas suelen realizar, este es causado cuando una persona come de manera rápida, también cuando consumes alcohol en exceso, pero la causa más común, es la respiración rápida por la boca o nariz, produciendo que el diafragma se contraiga. Cuando una persona tiene hipo hay que analizar que se está haciendo mal, para evitar alguna complicación medica.

El estornudar

Es una actividad que las personas relacionan diariamente, además la relacionan con algún malestar como la gripe, pero realmente se origina para proteger a aquellos individuos cuando partículas extrañas están presentes en la mucosa nasal. Durante un estornudo la persona expulsa esta partícula y la previene de contraer alguna enfermedad.

Temblor en el parpado

Algunas personas se preocupan porque su parpado tiembla demasiado, lo que no se imaginan, es que esta parte del cuerpo humano, te indica que debes descansar. El temblor en el parpado es como una señal de alerta, cuando el individuo no se alimenta correctamente, esta estresado, no duerme bien y siempre está cansado. Es en ese momento cuando aparecen los espasmos, indicando que la persona debe parar y tomar un pequeño descanso, de este modo volverá a tener la energía necesaria.

La pérdida de memoria

Esto no significa que estés sufriendo de Alzheimer, pero el que no puedas recordar donde dejaste las llaves cinco minutos antes, es una señal de alerta. Esto sucede cuando has estado estresado, ya que tu cerebro no ha podido regenerar las neuronas necesarias para poder procesar toda la información. Cuando te des cuenta que tienes problemas para recordar ciertas cosas, tomate un tiempo para desonzar, para dormir, de este modo tu cerebro podrá realizar las actividades que le corresponde.

Piel arrugada

Cuando un individuo se baña en piscinas o playas durante varias horas seguidas, la piel tiende a arrugarse específicamente en partes como los dedos u pies. Según expertos las manos y los pies se podrán sujetar mejor en alguna superficie resbaladiza si se encuentra su piel arrugada. De esta manera se evitara algún golpe o caída.