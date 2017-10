in

Crees de los que creen que nunca han probado la Quinoa? ¿Qué las cosas extrañas no son para tí? ¿Qué sus beneficios no son tan buenos?. Los expertos en nutrición aseguran que este tipo de argumentos son ocasionados por el miedo al cambio, aprobar cosas nuevas. Pero a veces podriamos sorprendernos de lo que comemos y no tenemos ideas de donde provienen.

Entre los muchos beneficios que nos aporta la Quinoa, se encuentran una importante cantidad de aminoácidos, hidratos de carbono, omega 3 , proteínas y fibra. Lo que lo ha convertido en una excelente opción para las personas que no consumen carne. Los que presentan alergia al gluten ,trigo o los celíacos. Pese a la difusión que le ha dado al grano en especial. También se pueden consumir sus hojas y tallos, tomando en cuenta estos datos se sabe que así la Quinoa puede curar al menos 22 enfermedades diferentes que van desde el estomago, el hígado, las vías urinarias, heridas, bacterias y bichos, entre otros.

Datos curiosos de la Quinoa

La Quinoa, puede ser utilizada en nuestra cocina de diferentes formas: El grano es utilizado como cereal aunque no lo sea. Sus hojas con consideradas verduras, algo así como el apio o las espinacas. La Quinoa hinchada, se utiliza como cereal en el desayuno. Su harina se ha convertido en una excelente opción para las personas que no toleran el gluten. Además de sus productos como la leche vegetal o las pastas hechas con Quinoa. Es importante que al elegir Quinoa no te vayas por el precio, si no más bien por el lugar que la venden. Pues como ya lo mencionamos , así como es altamente benéfica y ayuda a muchas enfermedades, así puede resultar tóxica si no se retiran las saponinas. Para evitar esta situación, es necesario comprar Quinoa en tiendas naturistas, donde solo expertos venden u ofrecen el producto en correcto estado para el consumo humano.

