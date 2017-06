Estamos rodeados por muchas hermosas damas, mujeres, princesas, reinas, como le quieras llamar todas ellas, hay muchas mujeres todas son diferentes, pero algunas son más llamativas por su enorme belleza, esto hace que sobre salgan más, tal es el caso que algunas mujeres se creen que son unas diosas, otras son confundidas con los mismísimos ángeles, que bajaron del cielo y que han llegado a nuestra tierra para deleitarnos con su belleza.

Así que el día de hoy les enseñaremos algunas de las mujeres más hermosas que hay en el mundo, algunas son actrices, otras modelos, pero hay algo que tienen en común y es que todas ellas son hermosas y esto provoca qué los hombres de las amen, las deseen, y las quieran conocer.

Así que hoy les presentamos a las 5 mujeres más hermosas del mundo que tienes que conocer, tu fifí te amará

Kate Upton

Es una modelo y actriz de cine, es una hermosa diosa, muchas la podrán recordar por haberla visto en una foto, o en alguna portada de revista, ella es hermosa, pero si quieren verla un poco mejor les recomendamos que vean la película the other woman ahí la podemos ver mejor

Scarlett Johansson

En esta lista no podría faltar, nuestra reina, diosa, y conocido por otros como un ángel nuestra amada scarlett, aparecido en muchas películas pero es más conocida por interpretar a nuestra viuda negra

Alex Daddario

Esta mujer tiene un par de ojos azules que son unos de los más hermosos que existen, sus ojos te derriten al mirarla, es conocida por interpretar Annabeth Chase en la pelicula Percy Jackson y el ladrón del rayo, y este año aparecerá en la película Baywatch si gustan verla

Emily Ratajkowski

Esta mujer es hermosa, morena, alta, curvas perfectas, es una actriz y modelo, pero mejor conocida en salir en la película We Are Your Friends

Kylie Jenner

Es conocida por ser la media hermana de Kim Kardashian, alcanzó la fama al participar en el Reality Show de su familia Keeping Up with the Kardashians, aparte de todo eso ella es una empresaria y modelo, es muy sexy

Para terminar, ¿Cuál fue la mejor para ti?