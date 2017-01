Una de las tristes noticias acaba de aparecer y esta vez se trata de las actualizaciones que no habrá en nuestros móviles, en ella cabe destacar que las marcas como Samsung, Asus, Lenovo, Motorola, LG, Huawei, Sony y Alcatel, tiene su lista negra de los equipos que no se actualizarán a la versión Nougat 7.0 que estará disponible en los próximos meses. Si piensas ¿Por qué no se actualizarán?, es debido a la poca capacidad de almacenamiento interno o la poca memoria RAM que tiene nuestro dispositivos, aunque también no nos olvidemos que algunos no nos actualizó a la versión Mashmallow 6.0 ¿Entonces que pasará?

No te queremos desilusionar, pero te diremos la lista de los equipos que NO recibirán actualización a Nougat 7.0.

Samsung: Galaxy J Max, Galaxy J2 (2016), Galaxy J2 Pro (2016), Galaxy J3 (2016), Galaxy Tab J, Galaxy J1, Galaxy J1 Nxt, Galaxy J1 (2016), Galaxy J5, Galaxy J5 (2016), Galaxy A3 (2016), Galaxy On7, Galaxy On7 Pro, Galaxy E5, Galaxy Grand Max, Galaxy S4 mini.

Asus: Zenfone Max, Zenfone 2 Laser, Zenfone Go, Live.

Motorola: Moto G (3ª Gen), Moto E (2ª Gen), Moto G4 Play, Moto G (2ª Gen, 4G)

Lenovo: ZUK Z1, A6000, A6000 Plus, A6010, A6010 Plus, Phab, A1000, A5000, Vibe A, A1900.

LG: K10 (1.5 GB RAM ), G4 Stylus, Stylus 2, X Screen, X Style , K7, K4, Leon, G Stylo, Stylo 2, Spirit, G4c, Zero, K3, AKA , Tribute 2, Joy, K7, Magna, K5, Ray.

Huawei: Y6, Y625. Y635, SnapTo, P8 Lite, Y5II, Y3II, Honor 4C, Honor 5A, Y360, Honor Bee, Ascend Y540.

Alcatel: Pixi 4 (6) Pixi 4 (4), Pixi 3 (5.5), Pixi 3 (4.5), Pixi 3 (3.5), Pixi 3 (4), Pop 4, Pop Star, Idol 3 (4.7), Fierce XL, Go Play.

Sony: Xperia E4