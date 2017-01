¿Amas a los animales?, si no te conmueve esto, es que no tienes CORAZÓN.

Una de las mejores formas de contribuir al bienestar de las mascotas es no comprandolas, dado que en una gran mayoría de casos, los padres de los perros que están a la venta, viven una vida mala y son explotados para que tengan una mayor cantidad de crías de las que naturalmente debería ser lo normal. En cambio si adoptas salvas a un perrito de la calle que está abandonado y sufriendo.

Si todos pusieramos un granito de arena para ayudar a quien lo necesita, este sería un mundo mucho mejor sin dudas. Lamentablemente los perros y gatos son muchas veces los más afectados.

Hoy en Mil Utilidades les vamos a contar una tristísima historia real que nos muestra la lamentable situación que muchos perros sufren a diario en todo el mundo y descubrirás porque los perros son realmente el mejor amigo del hombre, incluso muchas veces mejor que las personas.

Una mascota, es el símbolo de felicidad hacía una persona , especialmente los perros, que actualmente están considerados como el mejor amigo del hombre . Aunque suene algo ilógico, pasar el rato con un perrito, te liberas de estrés y levantas el ánimo en cuanto juegas con el y olvidas todos tus problemas, pero algunos creo que se les olvida hacer eso, algunos perros viven de lo peor, sus dueños creo que se olvidan de ellos, pero no hay que olvidar que el mejor amigo del hombre es para toda la vida no de un pasatiempo.

¿Ahora porque no vas y le das una tierna muestra de afecto a tu querida mascota? 🙂

Esperamos que esto haga reflexionar respecto a este tipo de problemas que está pasando, son más de 1 millón de perros en el mundo que viven abandonados, e incluso algunos suelen morirse tanto de tristeza como de hambre.Aprendamos a cuidar a nuestro mejor amigo y como mejor opción NO HAY QUE COMPRAR si no hay que ADOPTAR que es la mejor opción para que ese pequeño amigo sea fiel en nuestra vida.

NO LOS ABANDONES , hay casas hogares que se dedican a cuidar esos pequeños animalitos.Si vez alguno en la calle, no los lastimes. Regálale un poco de comida, tal vez él no ha comido durante 1 semana o tal vez fue abandonado por sus dueños desde mucho tiempo atrás.

