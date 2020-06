Epic Games Store lanza Overcooked como cuarto juego misterioso gratuito

in

Después de una larga espera, llegó el día del lanzamiento del juego misterioso y básicamente no fue lo esperado, ya que hace unos días se rumoreaba que el juego misterioso de Epic Games sería Ark Survival Envolved pero no fue así, ya que de último momento Epic Games Store tomó cartas en el asunto y decidió hacer otro lanzamiento que a muchos no nos tiene contentos.

En lugar del esperado ARK:Survival Envolved, Epic Games lanzó OVERCOOKED como el cuarto juego misterioso para reclamar. Los sorteos comenazon a partir del 14 de Mayo con Grand Theft auto V y seguido el Sid Meier’s Civilization VI y recientemente Borderlands: The Handsome Collection.

Por otro lado, Overcooked es un juego de cocina cooperativo, casual y muy caótico que te permitirá jugar con 1 o 4 jugadores. Mediante en equipo, tú y los demás cocineros podrás cocinar y servir unos grandisos y sabrosos pedidos antes de que la oleada de los clientes se marchen.

Enlace del juego