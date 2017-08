Si tal vez en estos momentos te sientes mal por que no estás atractivo como otras personas o tal vez no eres el centro de atención para esas chicas o chicos que te gustan, no te preocupes, algún día llegara el cambio en tu vida y lo cambiará para siempre. Estas celebridades que a continuación te compartiremos no eran ni conocidas y ni mucho menos en el lugar donde vivían, ahora son las mayores estrellas en el mundo e incluso algunas son multimillonarios.

Mira a continuación las fotografías de las estrellas antes que fueran famosos y atractivos como ahora lo son.

Shakira

Shakira ahora es considerada como una de las cantantes más premiadas y millonarias en el mundo. En una de sus giras que realizó, logró reunir más de 4 millones de personas. Y pensar de que ahora es una de las cantantes más bonitas y con un cuerpo más perfecto en el mundo.

Kesha

Kesha más conocida actualmente como Ke$sha, es una de las cantantes que inició con el genéro rap, pop y dance que más tarde se convirtió en una de las compositoras más influyentes en su país. Imagínate el gran cambio de margen que tuvo desde los 13 años.

Calvin Harris

Calvin Harris, actualmente es considerado como uno de los DJs más pagados en el mundo e influyente en la música electrónica. Se dice que antes de que llegara a la fama, sufría de Bullying por sus amigos. Actualmente tiene la posición 11° como los mejores Djs del mundo.

Jennifer Garner

Jennifer Garner, es una actriz estadounidense de cine y televisión. Se dice que actualmente es una de las mejores actrices premiada por sus series de televisión en Estados Unidos. Mira la comparación que ahora tiene después de saltar a la fama.

Salma Hayek

Salma Hayek Jiménez más conocida como Salma Hayek, es una de las actrices de origen mexicano más famosas en el mundo y se dice que también es una de las famosas más poderosas en latinoamérica. Actualmente está casada con el empresario fránces François-Henri Pinault, uno de los hombres más millonarios en el mundo con una fortuna de 15,100 millones de dólares.

Dakota Fanning

Dakota Faning, actualmente posee 21 años de edad y es una actriz popular por interpretar diferentes papeles en diferentes películas exitosas en el mundo como “Hombres en llamas, Crepúsculo, entre otras.

Jonathan Lipnicki

Jonathan L. sin duda tuvo un cambio radical, de ser el chico de Stuart Little, ahora es el chico guapo de Hollywood. ¿Tuvo un gran cambio no crees?

ALGUNOS CAMBIARON DE SER ATRACTIVOS A SER…

Haley Joel Osment

Haley, es uno de los actores que de niño fue muy popular por haber tenido actuación en películas exitosas como Inteligencia Artificial, Sexto Sentido entre muchas otras. Creo que ahora ya no es tan atractivo como lo era de niño, la ley cambió.

Macaulay Culkin

De ser el chico popular de la saga más exitosa de comedia “Mi pobre angelito” creo que Macaulay ya no tuvo un futuro muy genial como antes mucho lo creíamos, tal vez se cansó de interpretar diferentes papeles acabando con su vida en hollywood.

Mike Tyson

Tal vez nos salimos un poco de contexto de los famosos, pero este boxeador es uno de los mejores en la historia y se trata de Mike Tyson, creo que su vida después de haberse retirado del boxeo, se pasó de copas.

Axl Rose

Axl Rose, sin duda algunos ya muchos lo conocerán, pues fue más conocido por ser el cantante y lider del grupo de rock “Guns N´Roses”. Uno de los grupos que tuvo gran éxito en los años 80 y 90. Actualmente creo que su cambio fue algo como mucho no nos esperaba. Las copas lo cambió todo.