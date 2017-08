Internet es el medio más grande en el mundo donde encontraremos millones de datos de información pero a lo que no sabemos, es que en ciertos momentos, no toda la información que se comparte en las redes sociales o comunidades no son seguras, es donde ahí requerimos de algún antivirus para estar protegido de cualquier amenazada de virus o también si eres de los usuarios que suele introducir un dispositivo de almacenamiento portátil como son las memorias a otra PC, es donde debes estar protegido con un antivirus.

Si no tienes un antivirus en estos momentos, hoy es tu día de suerte por que la empresa Kaspersky lanzó oficialmente una versión de Kaspersky Free, que es un antivirus gratuito por 365 días del año, ¿Increíble no?, ¡Descárgalo ahora!

Kaspersky Free también es más ligero en cuanto a recursos del sistema y más rápido que sus hermanos mayores. Está basado en las mismas tecnologías, lo que como todos saben, siempre tiene los mejores resultados en las pruebas independientes. Esto significa que, aunque sus funciones sean básicas, hace un gran trabajo, un trabajo del que no podríamos estar más orgullosos.

Cita del creador de Kaspersky

El antivirus gratis no será competencia para nuestras versiones pagadas. En nuestras versiones de pago hay muchas funciones extra, como: Control Parental, Protección de Pago Online, y Conexión Segura (VPN), lo cual justifica esos $50 dólares por protección premium (en tres dispositivos).

Hay muchos usuarios que no tienen $50 dólares de sobra para gastar en una protección premium, por lo tanto, instalan versiones de cortesía (las cuales tienen más huecos que el queso suizo para dar acceso a malware), o incluso se fían de Windows Defender.

La misma protección sin compromiso: detectamos cualquier ciberamenaza, independientemente de su origen o intensión. Al mismo tiempo Kaspersky Free no viene con el típico seguimiento de hábitos de usuario orientados a la publicidad y violación de confidencialidad, que es de lo que suelen sufrir las versiones gratuitas de antivirus para poder compensar económicamente a sus desarrolladores.

