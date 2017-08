Sí eres de las personas que no quiere que dejar ningún rastro en nuestro ordenador o quizás en tu trabajo requieres que la información sea eliminada de forma permanente y sea irrecuperable, no te preocupes, por que nosotros te vamos a compartir una de las aplicaciones que tiene como finalidad eliminar los archivos de forma permanente y que no es recuperable con algunos programas que se dedican a recuperar información borrada.

Recuerda que para usar estos programas, deberás pensar de manera inteligente por que ya no podrás jamas recuperar tu información. Empezamos con la lista de programas gratuitos para eliminar archivos 100% permanentes.

Quick Erase

Quick Ease, es una herramienta versátil que ayuda a asegurar que cualquier información deseamos eliminar, sea borrado para siempre. Es una manera increíblemente eficaz de mantener su información confidencial de caer en manos equivocadas. La forma en que funciona Quick Erase es bastante fácil de conseguir. Cuando elimina un archivo, todavía ocupa cierto sector de disco duro y, a menos que ocurra un milagro y que el sector exacto se sobrescriba, todavía podrá recuperarlo durante un largo período de tiempo.

WipeFile

WipeFile borra archivos y carpetas de manera segura y rápida. WipeFile sobrescribe la información por completo, por lo que no hay manera de recuperar los archivos o reconstruir el contenido del archivo. WipeFile soporta 14 diferentes métodos de limpieza, por ejemplo, dos estándares de la Marina de EE.UU., el estándar del Departamento de Defensa de EE.UU., la Fuerza Aérea de EE.UU. y la OTAN.

OW Shredder

OW Shredder borra los archivos irremediablemente. Este programa portátil sobrescribe los bloques de datos de archivos afectados en el espacio de disco, lo que impide la reconstrucción de los documentos eliminados.

Blank And Secure

Blank And Secure es una herramienta portátil para eliminar de forma permanente y segura los archivos de nuestro ordenador. Se requiere borrar archivos con seguridad para bloquear la recuperación de los datos eliminados. La eliminación segura es posible gracias a este programa porque Blank And Secure sobrescribe los datos con ceros antes de eliminarlos. La recuperación de datos es imposible después de esta operación.

