Los animales son las especies de seres vivos que habitan en nuestro planeta, pero a lo que no sabemos es que existen animales que son amigables con los humanos y quizás otros que son peligrosos que habitan en diferentes habitad del planeta. Para ello, nosotros te recopilaremos los animales más peligrosos que te podrías encontrar y si te llegarán a picar/morder creo que ya no volverás a leernos más.

A continuación mira la lista completa aquí debajo.

1.- La mamba negra

Es la serpiente más venenosa de áfrica, el veneno neuro-tóxico es uno de los más letales que existen en el mundo, pero la mamba no es mortal por su veneno ya que su veneno no es el más toxico que existe, la mamba es mortal por la cantidad de veneno que te puede inyectar, la mamba puede inyectar un aproximadamente 100 mg de veneno, pero para matar a una persona solo hace falta 10 o 15 mg para que muera, en promedio mide 2,5 m, pero puede llegar alcanzar los 4,5 m de longitud, un animal grande y letal, su nombre se debe al color dentro de su boca, la mamban originalmente se encuentra en áfrica, pero también puede encontrarse en el noreste de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Etiopía, Zambia, Somalia, este de Uganda, Malaui y Tanzania.

2.- El caracol cono

El caracol cono a pesar de su tamaño, es uno de los animales que tienen uno de los venenos más letales que hay, llega a medir hasta 23 centímetros de longitud tiene la glándula unida a un diente radular en forma de arpón con la que inyecta el veneno sus víctimas puede ser mortal para el hombre produce parálisis y después la muerte, ,actualmente se han registrado 30 casos de muerte por causa del caracol cono también es coloquialmente conocido como caracol cigarrillo ya que a la víctima sólo le da el tiempo de fumar un cigarrillo, el caracol teda unos cuantos minutos para saborear los ultimo momentos que queda de tu vida antes que te la

3.- Rana punta de flecha

A estos animales no hay que juzgarlos por su tamaño, aunque son muy llamativos por su colores distintivos son letales para las personas y animales, crean un poderoso veneno que cubre toda su piel, esto hace que sean intocables, son muy venenosas ya que uno solo de estos ejemplares contiene suficiente toxina para matar a 5 o 6 hombres, miden 5.5 cm, se encuentra en Costa Rica, Brasil, Bolivia, Nicaragua y Colombia algunos tribus utilizan las secreciones de las ranas para untar los dardos o flechas para así matar a sus presas. Así es como se les da el nombre de ranas punta de flecha.

4.- La viuda negra

También conocida como araña capulina en México, por su parecido por el fruto del capulín, la araña viuda negra es muy conocida, se ha hecho de una gran reputación por lo venenosa que puede ser ya que su veneno es 15 veces más fuerte que la serpiente de cascabel, con un veneno neuro-toxico que ataca al sistema nervioso, la hembra mide hasta 25 mm es de color negro y tiene una mancha en forma de reloj de arena de color rojo en la cara inferior del abdomen, el macho es más pequeño que la hebra, ya que llega a medir 12 mm y pesa 30 veces menos que el hambre, las viudas negras son conocidas por eso nombre ya que la hembra se come al macho después del apareamiento, por eso es conocida con viuda negra, sin embargo, al contrario de lo que muchos piensan, la mayoría de la gente no sufre daños graves, y mucho menos la muerte. La mordedura solo puede ser letal si la sufren niños pequeños, ancianos o enfermos, pero eso si te pica estará acompañada de un dolor extremo, con calambres y náuseas, el dolor y los calambres pueden extenderse rápidamente a los brazos, piernas, pecho, espalda y abdomen. La viuda negra habita en todos los continentes del mundo.

5.- Pez piedra

Es un animal que no es nada bonito, es conocido por el aspecto feo que tiene, ya que si lo ves sales corriendo, pero no sólo tiene una apariencia horrorosa ya que contiene uno de los venenos más mortíferos para los seres humanos, su veneno neuro-toxico es más fuerte que el de una cobra, puede ser mortal para los seres humanos, cuando una persona entra en contacto directo con las espinas de sus aletas que contienen un potente veneno, los efectos de su veneno empiezan a surtir efecto y esto causa un dolor insoportable y una enorme hinchazón. Su veneno se extiende rápidamente matando los tejidos llevando una debilidad muscular, parálisis temporal y shock, lo que puede resultar la pérdida de vida si no se trata urgentemente, utiliza un camuflaje que se asemeja a una roca de ahí proviene su nombre, habita en aguas tropicales de los océanos Índico y Pacífico habita en aguas tropicales de los océanos Índico y Pacífico