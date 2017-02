Un logotipo es la representación o signo gráfico de una empresa, ya sea también representa un producto comercial o en general de cualquier identidad, ya sea privada o pública. Si estás buscando algún logo para tu empresa pero aún no tienes los recursos o inclusive no sabes quién pueda ayudarte. No te preocupes más, nosotros te vamos a solucionar tu problema compartiendo uno de los recursos más importante que pueda servirte.

Esta vez se trata de logos en formato .PSD que son plantillas editables con el programa más reconocido de diseño, Photoshop. Con esos logos podrás editar a tu gusto de forma libre sin ningún problema.

¿Pero dónde los sacaré o donde estás?, es fácil, sólo debes ingresar a shaboopie, que es una de las páginas más reconocidas a nivel mundial donde nos comparten una lista de más de 30 logos para editar de forma gratuita. Sólo ingresa al sitio web, dale clic a uno de los logos y listo, podrás descargar los logos para que los puedas editar.

Algunos de los logos que están en la lista:

Descargar los logos desde la página del autor