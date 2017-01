Tal vez estabas esperando que Apple lanzara oficialmente de como es que sería el nuevo iPhone 7, claro hoy se hizo realidad del lanzamiento en su presentación. Aclaremos algo, creo que no era lo que esperábamos aunque tiene alguna de sus funciones en su interior que lo hace diferente a muchos de su competencia.

Una de las principales novedades (Que ya no son novedades para los smartphones de ahora) es que ahora son resistentes al al agua, también ya se olvidaron del conector de audífonos tradicional de 3.5 mm, como también una cámara que hace la diferencia de calidad a otros móviles, pantalla más brillante (La última tecnología), bocinas estéreo, sus dos nuevos colores que son (Black y Jet black que es como un negro brillante) por otra parte en su actualización tendrá nuevas especificaciones que promete ser uno de los smartphones del año por la velocidad y rendimiento.

Nuevo diseño con “Resistencia al agua”

Ya era hora que Apple implementara la certificación IP67 en su nuevo lanzamiento. Cabe destacar que ahora con su resistencia al agua, el nuevo iPhone 7 podrá ser sumergido al agua a 1 metro de profundidad hasta 30 minutos, creo que ahora ya están preocupándose por la seguridad de sus usuarios por que eso lo hubieran de haber implementado desde hace años con las tecnología de cetificación IP6X.

Un nuevo color brillante

Por otro lado, creo que una de las principales y nuevas características que lo harán ser un equipo aún más de lujo, es que ahora tendrán dos nuevos colores el cual se trata del color negro Mate y el color brillante que sería el Jet Black en inglés, claro también tendrán otros colores que a continuación los pondremos en lista.

– Oro rosa

– Plata

– Oro

– Negro mate (Black)

– Negro brillante (Jet Black)

Características del iPhone 7

Resolución de Pantalla del iPhone 7

Para ser más específicos en cuestiones de Hardware, el nuevo iPhone 7 tendrá una pantalla de Retina HD mejorada con una resolución de (1,334×750 pixeles) creo que esta parte no mejoró nada ni tampoco fue implementado la ya deseada tecnología OLED. Por otro lado, su pantalla tendrá un 25% más brillante con colores de más calidad y claro no olvidemos que también sigue teniendo la tecnología 3D Touch con nuevas funciones. Algo que no es novedad pero lo tendremos que mencionar es que tendrá una pantalla de 4,7 pulgadas, y el iPhone 7 Plus será de 5,5 pulgadas, algo que no nos sorprende.

Nueva tecnología en la cámara el iPhone 7



Una nueva tecnología que lo destacará como uno de los mejores equipos “Por su cámara” es que ahora el nuevo iPhone 7 tendrá una cámara de 12 Megapixeles la cual tendrá una apertura de f/1.8 con estabilización óptica, algo que lo hace que sea más rápido con su nueva tecnología en su lente. Una de sus nuevas integraciones es que ahora la versión 7 Plus tendrá dos cámaras ya más conocida como “Dual camera” el cual ofrecerá una doble estabilización y flash Led mejorado con 4 diodos. El sensor será un 60% más rápido en las capturas de imágenes y otro punto que lo hace importante es que reducirá un 30% en su eficiencia energética, ¡Ah! y no olvidemos que ahora tendrá soporte para capturas en formato RAW. ¡Es increíble por esta parte!.

Procesador del iPhone 7

En su interior del iPhone 7, tendrá un nuevo procesador Apple A10 o más bien A10 fusion, con una arquitectura de 64 Bits. será Quad, y su CPU está mejorada con un 40% más rápida a las versiones anteriores. Supuestamente Apple comentó que sus gráficos serán un 50% más rápidos y será 120 veces más rápido que las versiones anteriores ¿Es creíble eso? Ni idea.

Capacidad de almacenamiento del iPhone 7

iPhone siempre saca versiones diferentes por su capacidad de almacenamiento pero ahora cambió su nuevo ritmo, únicamente la capacidad más baja será de 32 GB por que ahora estarán disponibles las versiones de 128 GB y 256 ¡Dios santo! para que queremos tanto almacenamiento.

iPhone se olvidó del conector de audio 3.5mm.



Sonará increíble pero ahora Apple ya se olvidó del antiguo conector, ahora los nuevos Earpods tendrán un nuevo adaptador que se conectará directo donde está el centro de carga, ¿No será increíble que los vendan aparte? Pues ahora podremos disfrutar de la nueva tecnología de sus auriculares. ¡Todos pensamos que iban a ser Beats :O !

Precio del iPhone 7

Advertencia, si lee el precio de ahora no nos hacemos responsables del susto. Supuestamente tras la Keynote de hoy, el nuevo iPhone con su versión de 32 GB estará disponible en 15,499 pesos y el de la versión 128 GB $17,799 y para ya terminar del espanto, la de 256 costará $20,099 pesos.

Supuestamente en su presentación el nuevo iPhone 7, estará disponible a partir del 16 de Septiembre, en México se tiene previsto que llegará tal vez en Diciembre o en Enero, sólo hay que estar pendiente tras las noticias de su blog oficial.