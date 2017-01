En el último tiempo Tinder se ha convertido en una de las aplicaciones más populares de dating, seguro tú también la has escuchado nombrar o la utilizaste alguna vez en tu celular.

En la aplicación se encuentran todo tipo de personas, y muchos chicos tienen éxito y logran salir y tener citas con chicas que son de ensueño, así como también ellas encontrar a su príncipe azul.

Nuestra querida compañera y redactora en Mil Utilidades, Camila, que como muchos seguro habrán podido leerla en varios de nuestros artículos, opina como mujer que todo esto es un poco

machista, pues parte de las estrategias que se exponen consisten en

conseguir un “ligue” o robar un beso a una chica en menos de 5 ó 10

minutos, sin importar nada. Y todo sea dicho de paso, lo peor es que estos caballeros lo consiguen con éxito.

Sin embargo no todos corren con la misma suerte y pasan una mala experiencia, quizás la descargaste y ves que no recibes ningún match, o bien no te responden, pero otros por lo que vemos parece que tienen un gran éxito, que de seguro podremos sacar algunas ideas.

Hoy traemos algunos de los casos más exitosos que sucedieron en Tinder así como también algunas de las más increíbles respuestas que recibieron algunos, algunos de ellos muy desagradables. También te dejaremos un truco increíble que personalmente hemos comprobado en la redacción al momento de crear este artículo, y a pesar de que lo estabamos usando sólamente con propósitos de crear esta redacción ha demostrado ser increíblemente efectivo. Aumentarás exponencialmente la posibilidad de salir sólo siguiendo ese truco.

1.- “Hacerse el ofendido”, este caso lo vimos en una famosa red social y vemos como un chico se conoce con una chica en Tinder, luego se hace el ofendido porque ella no le habla y mira lo que sucedió.





Créditos a: niiko_95

2.- Venganza: Él le dijo “gorda” por Tinder, ella no duda en contestar. No te imaginarás lo que sucedió.

Esto es lo que le pasó a esta mujer, que veía a Tinder como

la posibilidad de conquistar a alguien. En un comienzo pensó que lo había logrado, ya que un hombre que le gustaba y parecía caballero se interesó en ella y la había invitado a salir, pero no fue hasta después de una increíble cita cuando ella vió el tipo de hombre que era realmente.

Ante esto ella estalló en llanto, pero luego de un tiempo de

reflexión decidió responderle a de una manera maravillosa a través de una carta en su Instagram:

“No tengo por qué atraerte. Todos tenemos un gran amigo al que observamos con una sonrisa de oreja a oreja, y soñamos con que algún día se fije en nosotros, pero sabemos que eso nunca va a ocurrir, pero nuestros cuerpos y mentes no funcionan así. Y está bien.



Lo que no está para nada bien, es que después de tantas horas conmigo, te hayas tomado este tiempo para escribirme este mensaje tan fuera de lugar y desagradable… Tu tono es edulcorado y condesciente, pero la forma en que lo escribes y te expresas cuanto te disgusta mi cuerpo es verdaderamente grotesca.

El único objetivo que tienes con esto es hacerme daño y me averguenzo de decir que en un momento te funcionó. Lograste despertarme un temor oculto que todas las mujeres tenemos desde que somos pequeñas:

Que no importa lo buena persona que seas, ni si eres buena onda, lista, divertida, ni amable, que si estás gorda nadie se va a fijar en tí.

Acabo de mostrar el mensaje que me enviaste a amigos que han expresado horror, verguenza y hasta deseos de ir y hacerte daño. Me reí con él. Nunca volveré a saber nada de ti (si por alguna de las cosas de la vida, llegas a leer este mensaje y quieres pedir disculpas, no lo hagas. No hay nada que pueda decir que me haga pensar que no eres una desgracia para tu género).”

Rápidamente esta historia se ha viralizado en Internet, y muchos portales y blogs han hecho eco de la historia, no sabemos si el hombre se ha enterado o no, pero lo que si sabemos es que ahora nuestra compañera de Tinder está de compañia con una persona que la quiere y la hace sentir especial.

3.- A veces no hacen falta palabras: Mira la manera curiosa que este chico utiliza para sacar números por Tinder, lo increíble es que lo consigue relativamente fácil ¡parece que para el amor a buen entendedor, pocas palabras!

4.- DESASTRE: Este chico comenzó lanzadole varios piropos y lindas palabras a nuestra amiga, al parecer ella tenía en su foto de perfil de Tinder una foto junto con una de sus mejores amigas en una fiesta, y este hombre pensó que ella era su amiga, cuando se dió cuenta del error él le dijo:

El chico como era de esperar no le volvió a responder.





5.- La sinceridad ante todo..



6.- “La metáfora”… Todo estaba bien hasta cuando dijo eso…





Ahora como lo prometido es deuda, queriamos darte unos consejos para que seas el rey de Tinder.

Básicamente se basa en tres etapas y suponemos que ya tienes Tinder descargado en tu celular, intenta elegir las mejores fotos de perfil que tengas haciendo alguna actividad divertida y alguna otra en la que estés con tus amigos. También puedes hacerte una selfie y recuerda siempre que lo más poderoso en la seducción y para salir con mujeres es:

La sonrisa







1.- Etapa de conocimiento ‘pick up’

TRUCO increíble para empezar una conversación por Tinder y que te respondan un 99% de las veces. ¡Comprobado!



Si haz utilizado la app Tinder seguro te ha sucedido que muchos de los

matches que consigues no responden, pueden ser por muchas razones que no

tienen que ver con que no tengan interés en tí, así que no te

preocupes. En muchos casos se lo hacen las propias amigas en su celular y

lo tienen inactivo y no hablan con nadie, sin embargo para aquellos que

si lo utilizan hay un truco que resulta increíble y aumenta

exponencialmente las posibilidades de que recibas una respuesta .

El truco consiste en que no comiences con un “Hola” o un “¿cómo estás?”,

si no que le digas por ejemplo “En tal foto estás igualita a ‘persona

famosa'”. No importa si se parece físicamente mucho o no. Dependiendo de

la respuesta puedes continuar, por ejemplo pidiendole el número de WhatsApp para mostrarle la foto en la que está parecida y desde allí seguir a la segunda parte.

Aunque suene simple no te imaginarás lo efectivo que es. Casi seguro que consigues el número. Tienes que tratar de ser original en esta parte y aumentarás tus probabilidades de una forma que ni te imaginas.

2.- Cuando ya tienes su número

Esta es una de las etapas más importantes pues aquí se decide todo, te recomendamos que no lances ya en el momento y le digas de tener una cita, simplemente habla natural, preguntale si estudia y trata de decirle cosas graciosas, a que lugares suelen salir, y si hay algo relevante que está sucediendo en tu ciudad díceselo, trata de que se note que tienen cosas en común. Si es fin de semana quizás tengas suerte y justo ella salga a algún lado y tu puedes también ir con tus amigos y se conocen, esta es una de las mejores estrategias que existen, pues si no se gustan no habrá problema y cada uno seguirá divirtiendose. Si es día de semana mejor, porque el viernes a la tarde/noche podrás hablarle y ya decirle algo como: “A la noche salimos con mis compañeros de la universidad, a ‘tal lugar’, ¿ustedes van a salir?“.

3.- La hora de la verdad

Si llegaste a esta parte entonces relájate porque lo más duro ya pasó, ahora es hora de que de lo mejor de tí, y no olvides siempre sonreír, ya nos vamos a descamar los dedos de tanto repetirlo, pero es que es así, es lo más poderoso que hay y una sonrisa demuestra muchas cosas positivas de tí. No olvides también de ver sus señales, si te devuelve ella la sonrisa, te mira a los ojos, o se muerde los labios es la mejor señal que puedes recibir, pues le agradas mucho también!

También ya se da por supuesto que debes estar bien presentable y demostrar lo mejor de tí, por eso intenta ir bien afeitado, con una camisa o remera, evitando siempre la ropa deportiva, pues ella si se trata de una cita es un fracaso asegurado.

